شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يجدد قصفه لمواقع المليشيا قرب جبل هيلان بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

الخليج 365 ـ مأرب

جددت مقاتلات التحالف شن غارات مكثفة على جبل هيلان والمناطق المجاورة التي تشرف على طريق مأرب صنعاء الجوف.

Advertisements

وقالت مصادر ميدانية إن مقاتلات التحالف شنت أكثر من غارة على مواقع المليشيا قرب جبل هيلان غربي مأرب.

وذكرت المصادر أن الجيش قام بعمليات تمشيط واسعة لمواقع الميليشيات في جبل هيلان، مشيرة إلى أن الجيش يتقدم بأسلحة ثقيلة، واستولى على أسلحة وذخائر وقواعد إطلاق صواريخ للميليشيات.

وتدور معارك شرسة مع ميليشيا الحوثي في جبهة نهم، حيث تقدم الجيش في هذه الجبهة وسيطر على سلسلة جبال استراتيجية. وأظهر فيديو لحظات استهداف مدفعية الجيش وطيران تحالف دعم الشرعية لثكنات وتجمعات الميليشيات في جبهة نهم