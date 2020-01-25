- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يجدد قصفه لمواقع المليشيا قرب جبل هيلان بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020
الخليج 365 ـ مأرب
جددت مقاتلات التحالف شن غارات مكثفة على جبل هيلان والمناطق المجاورة التي تشرف على طريق مأرب صنعاء الجوف.
وقالت مصادر ميدانية إن مقاتلات التحالف شنت أكثر من غارة على مواقع المليشيا قرب جبل هيلان غربي مأرب.
وذكرت المصادر أن الجيش قام بعمليات تمشيط واسعة لمواقع الميليشيات في جبل هيلان، مشيرة إلى أن الجيش يتقدم بأسلحة ثقيلة، واستولى على أسلحة وذخائر وقواعد إطلاق صواريخ للميليشيات.
وتدور معارك شرسة مع ميليشيا الحوثي في جبهة نهم، حيث تقدم الجيش في هذه الجبهة وسيطر على سلسلة جبال استراتيجية. وأظهر فيديو لحظات استهداف مدفعية الجيش وطيران تحالف دعم الشرعية لثكنات وتجمعات الميليشيات في جبهة نهم
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يجدد قصفه لمواقع المليشيا قرب جبل هيلان بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.