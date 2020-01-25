الحديدة.. قوات المقاومة المشتركة تحبط محاولة تسلل داخل مركز المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

الخليج 365 ـ الحديدة

تمكنت القوات المشتركة، السبت، من إحباط محاولة تسلل لمليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية باليمن، داخل مدينة الحديدة، فيما لقي مشرف من المليشيات مصرعه مع عدد من عناصره في جبهة الساحل الغربي.



وأكد مصدر عسكري ميداني، أن مليشيات الحوثي دفعت بالعشرات من عناصرها في محاولة تسلل واستحداث تحصينات شرق معسكر الدفاع الساحلي بشارع الخمسين، ولكن دون جدوى.

Advertisements

وأضاف المصدر أن القوات المشتركة تصدت بكل بسالة وحزم لعناصر المليشيات الحوثية التي حاولت التسلل وكبدتها عشرات القتلى والجرحى وإجبار العناصر الأخرى على الفرار والتراجع.

ولفت المصدر إلى أن محاولة التسلل الفاشلة تزامنت مع خروقات جديدة للهدنة الأممية من قبل المليشيات حيث أطلقت النار بكثافة مستخدمة الأسلحة المتوسطة صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء.

وفي نفس السياق، قالت مصادر مطلعة، إن مشرف ثقافي للمليشيات الحوثي لقي مصرعه في الساحل الغربي ويدعى أبو محمد اللاحجي إلى جانب 10 من عناصره