شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنبيه مهم من سفارة بلادنا في بكين للطلاب والمقيمين اليمنيين بكافة مدن الصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 أصدرت السفارة اليمنية، في جمهورية الصين الشعبية، تنبيهاً مهماً لكافة الطلاب والمقيمين اليمنيين بكافة المدن الصينية، وذلك بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا.

Advertisements وذكرت السفارة، في تغريدة على حسابها في تويتر، “ننوه أبناءنا الطلاب وجميع اليمنيين المقيمين في كل المدن الصينية عامة، ومدينة ووهان خاصة، أن يلتزموا بكل التوجيهات الصينية حرصاً على سلامتهم، وذلك لما انتشر حديثاً حول فيروس كورونا”. وأرفقت السفارة بيانات تواصل “للحالات الطارئة يرجى التواصل على الارقام التالية :- 13522833065 – 13810313045 "

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