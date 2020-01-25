شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تعترف بمقتل 4 من قادتها الميدانيين في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020 الخليج 365 ـ متابعات اعترفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم، بمصرع أربعة من قياداتها البارزة في مواجهات مع قوات الجيش التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، في جبهة محافظة الجوف (شمال شرق اليمن).

Advertisements وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في نسختها الخاضعة لسيطرة الحوثيين إنه تم في العاصمة صنعاء، تشييع جثامين العقيد زيد علي حسين الرزامي، والعقيد شاكر حسين عبدالله ساتر، وعباس عبده محمد طه جبل، وهيثم حسن أحمد الحاج. وأوضحت (سبأ) أن القياديين الأربعة قتلوا في جبهة الجوف. وتشهد محافظة الجوف منذ يوم السبت الماضي، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية من جهة وميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المليشيا تعترف بمقتل 4 من قادتها الميدانيين في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.