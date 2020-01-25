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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إب.. مليشيا الحوثي تعدم شيخا قبليا في النادرة لرفضه التحشيد للجبهات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، السبت 25 يناير/ كانون الثاني 2020م، على إعدام شيخ قبلي في مديرية النادرة شرقي محافظة إب، وسط اليمن.
وذكرت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي أعدمت الشيخ القبلي عبده محمد الوعيل، رمياً بالرصاص.
وأكدت أن ذلك جاء على خلفية رفضه طلبها تحشيد (50) مقاتلاً، للقتال في جبهات الضالع ونهم، جنوب وشرقي البلاد، بعد مقتل المئات من عناصرها، خلال مواجهات الثلاثة أيام المنصرمة.
ولفتت المصادر إلى أن المليشيا كلفت شخصاً متحوثاً بتنفيذ مهمة الإعدام، وقامت بتهريبه فور تنفيذ العملية مباشرة
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