المليشيا تفصل 35 من موظفي وزارة حقوق الإنسان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020 الخليج 365 ـ صنعاء أقدمت مليشيات الحوثي على فصل نحو 35 موظفاً من العاملين بوزارة حقوق الإنسان، في أولى قرارات الوزيرة الحوثية الجديدة منذ تعيينها.

Advertisements وعيّنت المليشيات وزيرة جديدة لحقوق الإنسان من المواليات لها وأقصت الوزيرة السابقة من غير الموالين لها. كما وجهت الوزيرة الجديدة مدير عام الموارد البشرية بالرفع بضرورة فصل عشرات الموظفين والاستغناء عنهم بذريعة صعوبة الأوضاع المالية. وفي حيثيات قرار الفصل الحوثي بحق الموظفين قال مدير الموارد البشرية، إنه نظراً لما تمر به البلاد من ظروف صعبة وعدم وجود مستحقات بالوزارة فقد تم إلغاء جميع التعاقدات السابقة وكذلك العقود الطوعية

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