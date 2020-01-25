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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام": إتلاف وتفجير 70 ألف لغم وعبوة ناسفة في الساحل الغربي اليمني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
نفذ المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" عملية إتلاف وتفجير لـ(1751) لغماً وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في مديرية الوزاعية بالساحل الغربي غرب تعز.
وذكر أسامة القصيبي، مدير عام المشروع، بحسب الموقع الإلكتروني للمشروع السعودي لنزع الألغام "مسام"، أن عملية الإتلاف التي نفذها الفريقان 17 و30 مسام تعد العملية الثانية عشرة في الساحل الغربي منذ أن بدأ المشروع عمله هناك ليصل بذلك إجمالي ما تم إتلافه في مديريات الساحل الغربي إلى 69.506 ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.
ويعمل مشروع "مسام" للعام الثاني على التوالي في 7 محافظات هي: مأرب، وشبوة، والجوف، وعدن، وتعز، ولحج، والحديدة، وصعدة.
وقد قام المشروع منذ انطلاقته أواخر يونيو - حزيران 2018م وحتى يوم 16 يناير - كانون الثاني الجاري من نزع (124.286) لغماً وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة.
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