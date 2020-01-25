- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مسقط
حيا الناطق الرسمي باسم انصار الله “محمد عبدالسلام” الشعب العراقي، كما دعا النظام السعودي الى التوقف عن توظيف الإسلام لمصلحة المستعمرين.
وقال ناطق أنصارالله في تصريح صحفي “تحية إعزاز وتقدير للشعب العراقي الجسور الذي خرج في مليونية مشهودة تطالب بإخراج المحتل الأمريكي من البلاد”.
وأضاف عبدالسلام “كل الشعوب العربية مطالبةٌ بمساندة الشعب العراقي ورفض التبعية والتحرر من الهيمنة”.
وفي تصريح اخر دعا عبدالسلام، النظام السعودي إلى التوقف عن توظيف الإسلام لمصلحة المستعمرين.. مستنكرا نشاط المدعو أمين عام رابطة العالم الإسلامي ووزير العدل السعودي السابق باتجاه تطبيع العلاقات مع الصهاينة باسم الإسلام.
وقال “على المملكة السعودية البائسة أن تتوقف عن توظيف الإسلام لمصلحة المستعمرين”.
وكان وزير العدل السعودي الأسبق محمد بن عبدالكريم العيسى قام بزيارة إلى معسكر أوشفيتز في بولندا، لتكريم ضحايا ما يسمونه “محرقة اليهود” إبان الحرب العالمية الثانية (الهولوكوست).
وقال ديفيد هاريس، المسؤول في “اللجنة اليهودية الأمريكية” (إيه جي سي)، التي نظمت الزيارة ومقرها نيويورك إن هذا أول وفد إسلامي “يضم هذا القدر من المسؤولين رفيعي المستوى يزور “أوشفيتز” أو أي معسكر موت نازي آخر” على الإطلاق.
كانت هذه تفاصيل خبر ناطق أنصار الله يحيي الشعب العراقي ويبعث رسالة الى النظام السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.