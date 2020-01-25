ناطق أنصار الله يحيي الشعب العراقي ويبعث رسالة الى النظام السعودي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مسقط

حيا الناطق الرسمي باسم انصار الله “محمد عبدالسلام” الشعب العراقي، كما دعا النظام السعودي الى التوقف عن توظيف الإسلام لمصلحة المستعمرين.

وقال ناطق أنصارالله في تصريح صحفي “تحية إعزاز وتقدير للشعب العراقي الجسور الذي خرج في مليونية مشهودة تطالب بإخراج المحتل الأمريكي من البلاد”.

وأضاف عبدالسلام “كل الشعوب العربية مطالبةٌ بمساندة الشعب العراقي ورفض التبعية والتحرر من الهيمنة”.

وفي تصريح اخر دعا عبدالسلام، النظام السعودي إلى التوقف عن توظيف الإسلام لمصلحة المستعمرين.. مستنكرا نشاط المدعو أمين عام رابطة العالم الإسلامي ووزير العدل السعودي السابق باتجاه تطبيع العلاقات مع الصهاينة باسم الإسلام.

وقال “على المملكة السعودية البائسة أن تتوقف عن توظيف الإسلام لمصلحة المستعمرين”.

وكان وزير العدل السعودي الأسبق محمد بن عبدالكريم العيسى قام بزيارة إلى معسكر أوشفيتز في بولندا، لتكريم ضحايا ما يسمونه “محرقة اليهود” إبان الحرب العالمية الثانية (الهولوكوست).

وقال ديفيد هاريس، المسؤول في “اللجنة اليهودية الأمريكية” (إيه جي سي)، التي نظمت الزيارة ومقرها نيويورك إن هذا أول وفد إسلامي “يضم هذا القدر من المسؤولين رفيعي المستوى يزور “أوشفيتز” أو أي معسكر موت نازي آخر” على الإطلاق.