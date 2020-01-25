وردنا الآن : فيديو من ارض المعركة في جبهة نهم ,واخر ...مستجدات معركة تحرير صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/25 الساعة 07:13 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

بث المركز الإعلامي للقوات المسلحة، للتو، مشاهد من معركة حامية الوطيس بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة نهم شرقي صنعاء. Advertisements وبحسب متابعة (أحداث نت) أكد المركز بأن الفيديو ل‏مشاهد خاصة من المعارك التي تخوضها قوات الجيش والبطولات التي تسطرها ضد المليشيات في جبهة نهم.

كما أكد بأن ‏أبطال الجيش الوطني مسنودين بمقاتلات تحالف دعم الشرعية يخوضون هذه اللحظات معارك شرسة ضد المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران على امتداد جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء وسط تقدم لأبطال الجيش وانهيار وخسائر فادحة في الأرواح والعتاد بصفوف المليشيات



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