شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : زعيم مليشياالحوثي يصدم الجميع ,ويعلن عن اتفاق وقف العمليات العسكرية في جبهة نهم ويكشف الطرف الذي وافق على هذا الاتفاق!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/25 الساعة 08:10 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشف قيادي بارز في مليشيا الحوثي عن فتح جماعته قنوات تواصل مع حزب الإصلاح والمجلس الانتقالي الجنوبي لإنهاء الحرب. جاء ذلك في مشور للقيادي الحوثي المدعو محمد البخيتي رد فيه على تصريحات سابقة للقيادي عادل الحسني،. أقرأ أيضا : وردنا الآن : المجلس الانتقالي الجنوبي يفاجئ الجميع ويتدخل لأول مرة في معركة نهم!! Advertisements امرأة متزوجة حسناء من دولة عربية , ترسل "لعامل بسيط " صور حميمية لها .. وهكذا صعقها ,و فاجأها بردة فعل “غير متوقعة” ! وقال البخيتي في دره "لقد فتحنا خطوط تواصل مع قيادات الطرفين عبر وسطاء اصلاحيين وانتقاليين متحمسين للسلام إلا أنهم عادوا خائبين ومعترفين بأن القرار لم يعد بيد قياداتهم. وأضاف موجها خطابه لـ "عادل الحسني" ولأنك تعرف هذه الحقيقة أنكرت وجود اتفاق على الهدنة بيننا وبين قيادات حزب الاصلاح ولكنك لم تنكر وجودها، لأنها هدنه ميدانية بالتفاهم فيما بين العسكريين في الميدان، ولو أن قيادات حزب الاصلاح لم تكن راضيه عنها لما صمدت بشكل أفضل من هدنة الحديدة رغم أن هدنة الحديدة كانت بإتفاق علني وموقع وعلى مستوى القيادات والدول في السويد" وتابع قائلا: وبصرف النظر عن الطريقة التي تمت بها الهدنة في نهم إلا أنها من الناحية الدينية والاخلاقية ملزمة للطرفين وإن لم يتم الاعلان عنها بسبب احترامنا لظروف حزب الاصلاح الذي نقضها بشن هجوم مباغت وبغطاء جوي من دول "العدوان"، وحتى وإن افترضنا عدم وجود هدنة فإن جبهة نهم كانت هادئة وأنتم من بدأ بالتصعيد إرضاء لدول "العدوان"، وبالتالي فإن تباكيك على دماء الضحايا كدموع التماسيح المصاحبة لابتلاع ضحاياها



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