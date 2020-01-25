شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : المجلس الانتقالي الجنوبي يفاجئ الجميع ويتدخل لأول مرة في معركة نهم!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/25 الساعة 08:27 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تدخل المجلس الانتقالي الجنوبي لأول مرة في ما يحدث في جبهة نهم منذ أيام والتي تشهد معارك ضارية بين مليشيا الحوثي والجيش الوطني.

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وأعرب عضو هيئة رئاسة الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي عن أسفه الشديد حيال سيطرة مليشيا الحوثي الموالية لإيران على بعض المواقع، مؤكداً أن هزيمتهم لن تكون بالركون على الإخوانج العملاء.

وقال الجعدي في تغريدته: مؤسف جداً أن تسقط مناطق ومواقع هامة في يد الحوثيين فذلك هو نصر لإيران العدو المشترك للعرب، لكي يهزم هذا العدو وأذرعه خاصة في اليمن فلا ينبغي الركون في ذلك على مليشيات وقيادات حزب الإخوانج التي تدار من دول هي حليفة لإيران وداعمة لمليشياتها في اليمن.

