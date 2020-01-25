شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تحتفي بزيارة وفد سعودي لموقع إبادة "الهولوكوست".. والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "هذا هو الإسلام الحقيقي!" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتفت إسرائيل بزيارة وفد برئاسة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد العيسى، لمعسكر ضحايا "الهولوكوست"، في العاصمة البولندية "وارسو".

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على حسابه بـ"تويتر" مقطع فيديو أثناء أداء الوفد صلاة الظهر والعصر "جمعًا وقصرًا" .

وعلق "أدرعي" على الفيديو، قائلًا : "هذا هو الإسلام الحقيقي! .. رجل الدين السعودي محمد العيسى، وبعثته يصلّون لذكرى ضحايا الهولوكوست اليهود في معسكر أوشفيتس… شاهدوا الفيديو واتّعظوا، فالتآخي بين الديانات علّة كل خير!" .

من جهة أخرى أشاد موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية بزيارة الدكتور محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وزير العدل السعودي السابق برفقة وفد إسلامي من أكثر من 24 بلدا.

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ونشر حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع للخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو للشيخ محمد العيسى يؤم وفدًا من رجال الدين المسلمين بمذهبي السنة والشيعة، في الصلاة في معسكر "أوشفيتز" والذي شهد مقتل 1.1 مليون شخص معظمهم من اليهود.

وكتب الحساب في تغريدة له على "تويتر"، الخميس، الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي، السعودي محمد العيسى، برفقة وفده، يؤدي الصلاة في ذكرى ضحايا المحرقة خلال زيارته لمعسكر الإبادة "أوشفيتز". قتل في هذا المعسكر أكثر من مليون يهودي خلال "الهولوكوست".

وزار الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ محمد العيسى، أمس الخميس، معسكر الإبادة الجماعية لليهود في بولندا إبان الحرب العالمية الثانية "أوشفيتز"، وذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى "الهولوكوست".

وكان "العيسى"، الذي يعد حليفًا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد زار في مايو/آيار 2018 المتحف الأمريكي لذكرى الهولوكوست في واشنطن، وكتب مقالًا نشرته في يناير/كانون الثاني العام الماضي، صحيفة "واشنطن بوست"، وهو يدين جرائم النازيين ويدعو مسلمي العالم إلى استخلاص الدروس من تجربة الهولوكوست.

