شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : مليشيا الاخوان المسلمين في تعز, تصعق الشرعية ,وتغدر الجيش الوطني.. وتعقد هدنة مع الحوثيين ..والحوثي يسحب مقاتليه من تعز ويعزز جبهة نهم !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/25 الساعة 07:07 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

في اطار استغلالها للهدوء في جبهات وتقوم الميليشيا بتعزيز جبهات اخرى ساخنة ، وفي هذا السياق أفادت مصادر مطلعة من محافظة تعز ، أن مليشيا الحوثي سحبت مقاتلين لها من جبهات تعز جنوب غربي اليمن وعززت بهم مواقعها في نهم شرق العاصمة صنعاء حيث تدور معارك ضارية مع الجيش اليمني. وأضافت المصادر أن الانسحاب أتى بموجب اتفاق بين مليشيا الحوثي وقيادات حزبية من حزب الإصلاح والموقعة في شهر ابريل 2019 م في صنعاء .

الجدير ذكره أن من بنود ذلك الاتفاق تحويل معركة الجيش نحو الحجرية ضد كتائب أبي العباس واللواء 35 مدرع وعدم مهاجمة الطرفين الحوثي والإصلاح لبعضهم البعض.

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وطبقا للمصادر، فإن هذا البند منح المليشيات الحوثية الأمان وسحبت أغلب عناصرها وهي واثقة من عدم أي هجمة أوتقدم من قبل الجبهات التي يسيطر عليها الإخوان.

وكانت توكل كرمان القيادية بحزب الإصلاح قد دعت إلى ماسمته بالوحدة في مواجهة العدوان حسب وصفها فيما اعتبره مراقبون اعلان صريح من بعض قيادات حزب الإصلاح بتنفيذ اتفاق الحوثي والاخوان المسلمين ضد دول التحالف العربي بدعم قطري وتركي .