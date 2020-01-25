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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..عيدروس الزبيدي يباغت الجميع ويصعق الرئيس هادي والملك سلمان ويعترف ان الحوثي اقوى من التحالف والشرعية ويكشف سر خطير وفضح هادي ونائبه الاحمر

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