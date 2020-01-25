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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس المقدشي ولا الجنرال الاحمر..جبهة نهم تطيح بأكبر وأشهر قائد عسكري شمالي ...وقرار عاجل بإقالته من منصبه وتعيين هذا البديل ( صورة+ الاسم + وثيقة )

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