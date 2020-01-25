جوازات مأرب تعلق أعمالها حتى إشعار آخر

أعلنت مصلحة الهجرة والجوازات فرع محافظة مأرب، تعليق العمل في المصلحة، لإجراء بعض الإصلاحات الفنية، حتى إشعار آخر.



وقال فرع المصلحة بالمحافظة، في منشور على صفحته "فيسبوك"، مساء الجمعة: "ابتداءً من يوم الأحد الموافق 26 يناير 2019م سيتم تعليق العمل لإجراء بعض الإصلاحات الفنية وأعمال الصيانة وذلك لتحسين الأداء في تقديم أفضل وأيسر الخدمات للإخوة المواطنين".



وأضافت: "خلال الأيام القليلة القادمة سيتم إبلاغكم باستئناف العمل".



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