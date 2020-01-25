شكرا لبحثكم عن خبر الوزير الرعيني: مخرجات الحوار أرست أسس بناء الدولة المدنية الحديثة وأي انتقاص منها يقود إلى المجهول والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، أن مخرجات الحوار الوطني عالجت إشكاليات الماضي، وأرست أسس بناء الدولة المدنية الحديثة، لافتا إلى أن مليشيا الحوثي انقلبت عليها كونها تتعارض مع مشروعها الرجعي المتخلف.

وقال الرعيني في حوار أجرته معه صحيفة " 26سبتمبر" بمناسبة الذكرى السادسة لإعلان وثيقة مخرجات الحوار الوطني "مخرجات الحوار وجدت لتنفذ، بإجماع وطني غير مسبوق، عالجت إشكاليات الماضي، وأرست أسس بناء الدولة المدنية الحديثة، وهي مشروع وطن وشعب لا يمكن أن يتخلى عنها" .

وأضاف "تم صياغة هذه المخرجات بتوافق الجميع، وبشفافية شهد لها العالم أجمع، وبالتالي الثقة في التنفيذ كون هذه المخرجات مشروع شعب لن يضّيع طريقه الوحيد للعبور بالوطن إلى بر الأمان وتحقيق تطلعاته في بناء الدولة المدنية الحديثة، وعمليا نحن اليوم ننفذ جزءاً كبيراً من مخرجات الحوار الوطني من خلال التحول من المركزية إلى اللامركزية" .

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كما أكد الوزير الرعيني أن أي انتقاص من المرجعيات الثلاث لا يمكن أن يقود الا الى المجهول ومزيد من العنف، مشيرا إلى أن الحلول الجزئية لا يمكن أن تنتج سلاما.

ونوه إلى أن المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد تستدعي وقفة جادة من الجميع، والتفاف الجميع حول الشرعية وقيادتها ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، مؤكدا " إن التاريخ لن يرحم من تخاذل وتهاون في حق شعبه ووطنه في أحلك الظروف التي يمر بها" .

وسخر الوزير الرعيني من تحركات مليشيا الحوثي المتمردة لتنفيذ ما تسميه بالرؤية الوطنية، مؤكدا أنها حاولت خداع الشعب بشعارات فضفاضة زعمت من خلالها توجهها نحو بناء دولة، مؤكدا أن تلك الأكاذيب لن تنطلي على الشعب اليمني.

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي انقلبت على الإجماع الوطني وعلى وثيقة الحوار الوطني كونها تتعارض مع مشروعهم الرجعي المتخلف، مضيفا "أعلنت تمردها على ذلك وانقلابها على الشرعية الدستورية محاولة العودة باليمن واليمنيين إلى عصور الإمامة الكهنوتية".

وقال "إن التحرر من السلطة المركزية وتحقيق نهضة اقتصادية وتفعيل مشاركة المواطن في الشأن العام أمر لا ترغب به المليشيا الحوثية المتمردة"، موضحا أن مخططاتها تستهدف إنهاك الشعب وتدمير كل حلم وتطلع لبناء دولة مستقرة وآمنة وديمقراطية ومدنية.