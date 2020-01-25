شكرا لبحثكم عن خبر إصابة صحفيين بهجوم صاروخي حوثي في الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصيب عدد من الصحفيين، اليوم، اثر هجوم صاروخي شنته مليشيات الحوثي الانقلابية، استهدف اجتماعا لهم بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية (شمال شرق اليمن).

وقالت مصادر حقوقية إن ميليشيات الحوثي الانقلابية، استهدفت اجتماعاً كان يضم عدد من الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية في مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، بصواريخ كاتيوشا.