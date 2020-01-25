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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استمرار وصول جثث قتلى المليشيا إلى مشافي صنعاء من نهم وصرواح والجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
أكدت مصادر طبية وصول أكثر من 154 جثة لقتلى الحوثي، إلى مشافي العسكري والثورة والكويت الحكومية، بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة المليشيا. فيما شيعت ذمار 50 صريعاً خلال ثلاثة أيام.
وذكرت المصادر، أن المستشفى العسكري بالعاصمة اليمنية صنعاء استقبل يوم أمس 74 جثة تابعة عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة ايرانيا، فيما استقبل مستشفى الثورة العام 59 جثة، فضلاً عن 21 جثة أخرى استقبلها مستشفى الكويت.
وأوضحت المصادر، أن جميعها قدمت من جبهات نهم، والجوف، وصرواح.
إلى ذلك شيعت مليشيا الحوثي، الجمعة، المشرف الحوثي في مديرية شعوب بصنعاء المدعو أبو علي السراجي الذي لقي مصرعه في جيهة نهم.
وتدور، منذ أيام، معارك عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين في نهم وصرواح والجوف
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