شاهد.. قوات الشرعية في أعلى قمة بجبل هيلان غرب مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تداول ناشطون محليون فيديو لجنود من القوات الشرعية وهم في أعلى قمة بجبل هيلان الإستراتيجي غرب مأرب والذي تمكنت الشرعية من إستعادته بعد معارك ضارية خلال الساعات الماضية .



ويعتبر جبل هيلان يعد البوابة الرئيسية لتحرير صنعاء من سيطرة المليشيات وإنهاء الانقلاب، وتمثل السيطرة عليه إنكسار لشوكة المليشيات التي تقدمت إلى هذه الجبال بعد إنسحاب عناصر الإصلاح التي زعمت وزارة الدفاع أنه إنسحاب إستراتيجي .

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