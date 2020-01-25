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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. استنفار أمني غير مسبوق للمليشيا تزامنا مع احتدام المعارك في نهم وصرواح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
ذكرت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي الإرهابية استحدثت نقاطاً جديدة بالعاصمة صنعاء.
وبينت المصادر أن المليشيات استنفرت عناصرها واستحدثت نقاط تفتيش جديدة في عدد من شوارع العاصمة الرئيسة.
وتابعت المصادر، أن مسلحي المليشيات وجنود الأمن العام الموالين لها يقومون بتفتيش سيارات المواطنين المارة بشكل دقيق وغير اعتيادي ويطلبون منهم إبراز بطائقهم الشخصية.
ولفتت المصادر إلى أن المليشيات نشرت في الوقت ذاته عناصرها التابعين للمخابرات والأمن السياسي والأمن الوقائي ومن تسميهم بـ"الأمنيين" في عدد من الحارات والأحياء السكنية بالعاصمة.
يشار إلى أن مليشيات الحوثي تعيش حالة من الرعب والارتباك جراء احتدام المعارك مجدداً في جبهة نهم وتزايد أعداد قتلاها ونفاد مخزونها البشري
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