مأرب .. اللجنة الأمنية تناقش خطتها للعام 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

الخليج 365 - وكالات

ناقشت اللجنة الامنية بمحافظة مأرب في اجتماعها، اليوم، برئاسة محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة، الخطة الامنية للعام 2020م ومستوى تنفيذ الخطة الامنية للعام الماضي2019م.



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وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد اشاد المجتمعون بالانجازات والنجاحات الامنية التي تحققت خلال العام الماضي والجهود التي بذلتها مختلف الاجهزة الامنية والوحدات العسكرية في تعزيز حالة الامن والاستقرار وتفعيل سيادة القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة المطلوبين امنياً وقضائياً.

واكد اللواء العرادة ، استمرار تقديم الدعم لبناء الاجهزة الامنية بما يمكنها من القيام بواجبها في تثبيت الامن والاستقرار والسكينة العامة في المحافظة واداء المهام المنوطة بها .. مشدداً على اهمية تعزيز التنسيق بين الاجهزة الامنية والوحدات العسكرية للحفاظ على ماتحقق من مكاسب في الجانب الامني وحماية الممتلكات العامة والخاصة وملاحقة العناصر المطلوبة أمنياً وقضائياً الى جانب تعزيز التعاون مع السلطة القضائية ودورها لانفاذ القانون.

كما شدد المحافظ العرادة ، على الاستمرار في رفع الجاهزية واليقضة الامنية لمواجهة الاستهداف للمحافظة والامن والاستقرار فيها من قبل الجماعات المتطرفة ومليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران في اطار حربها العبثية التي تشنها على الشعب اليمني وجرائم التنكيل بالمواطنين