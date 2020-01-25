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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ذمار.. مليشيا الحوثي تداهم قرية "المواهب" وتختطف نساء وأطفالا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
داهمت ميليشيات الحوثي الانقلابية قرى سكنية في محافظة ذمار وسط اليمن، وذلك استمراراً لحملاتهم التعسفية التي تطال المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وذكر مصدر حقوقي أن الحوثيين أطلقوا حملة عسكرية بحق أهالي قرية المواهب شرق مدينة ذمار، وقاموا باختطاف 3 نساء وعدد من الأطفال من عدة منازل تم جرى اقتحامها بالقوة، مشيراً إلى أن الحملة رافقتها ميليشيات نسائية حوثية تطلق على نفسها «الزينبيات»، وشرعت بالاعتداء على النساء والأطفال بصورة مهينة قبل اقتيادهم إلى سجون يديرونها في المحافظة.
واشار المصدر إلى أن الميليشيات اقتحمت منزل مواطن يدعى علي أحمد قرموص المخفي قسراً في سجونها منذ أشهر، موضحاً أن القوة الحوثية اختطفت نساء بعضهن حوامل وتم اقتيادهن بالقوة إلى سجن البحث الجنائي بعد تهديدهن بالاعتداء عليهن بصورة تتنافى مع كل القيم والأخلاق الإنسانية.
وعبر أهالي القرية عن غضبهم واستنكارهم للعمل الإجرامي الذي أحدثته المليشيات الإرهابية الحوثية في المنطقة، واعتبروا ذلك تعدياً صارخاً على حرمة المرأة اليمنية ومساساً خطيراً بكرامة وأعراض اليمنيين
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