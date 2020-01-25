قصف مدفعي يستهدف مواقع للمليشيا في شدا بصعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

الخليج 365 ـ صعدة

قصفت قوات الجيش، اليوم السبت، 25/كانون الثاني/2020، مواقع للمتردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements

وقالت مصادر ميدانية إن مواقع للمليشيا في مديرية شدا الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف مدفعي عنيف.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف المدفعي.

وكانت المواجهات في مديرية الصفراء بالمحافظة ذاتها قد أسفرت عن مقتل قيادي و10 من مسلحي المليشيا