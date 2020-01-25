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قصف مدفعي يستهدف مواقع للمليشيا في شدا بصعدة

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اليمن العربي ـ صعدة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

قصف مدفعي يستهدف مواقع للمليشيا في شدا بصعدة

الخليج 365 ـ صعدة

 قصفت قوات الجيش، اليوم السبت، 25/كانون الثاني/2020، مواقع للمتردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

 

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وقالت مصادر ميدانية إن مواقع للمليشيا في مديرية شدا الحدودية مع المملكة العربية تعرضت لقصف مدفعي عنيف.

 

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف المدفعي.

 

وكانت المواجهات في مديرية الصفراء بالمحافظة ذاتها قد أسفرت عن مقتل قيادي و10 من مسلحي المليشيا

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