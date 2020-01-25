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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف مدفعي يستهدف مواقع للمليشيا في شدا بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020
الخليج 365 ـ صعدة
قصفت قوات الجيش، اليوم السبت، 25/كانون الثاني/2020، مواقع للمتردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر ميدانية إن مواقع للمليشيا في مديرية شدا الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف مدفعي عنيف.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف المدفعي.
وكانت المواجهات في مديرية الصفراء بالمحافظة ذاتها قد أسفرت عن مقتل قيادي و10 من مسلحي المليشيا
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