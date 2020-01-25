اليمن تشارك بأعمال المنتدى العالمي الثالث للتعليم المتوازن والشامل في جيبوتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تشارك اليمن في أعمال المنتدى العالمي الثالث للتعليم المتوازن والشامل الذي تحتضنه جيبوتي خلال الفترة من 27 حتى 29 من شهر يناير الجاري، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة.



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وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن وفد اليمن غادر من العاصمة المؤقتة عدن صوب جيبوتي للمشاركة في أعمال المنتدى، حيث يضم الوفد إلى جانب الدكتور باسلامة، كل من وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، ورئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد خمبش، ورئيس جامعة صنعاء الدكتور عبدالحكيم الشرجبي ورئيس جامعة أبين محمود الميسري.

ويهدف المنتدى الذي يأتي برعاية مؤسسة الإغاثة التعليمية ERF وبالتعاون مع رئيس جمهورية جيبوتي اسماعيل جيله، بمشاركة أكثر من 671 من وزارات التعليم والهيئات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بمجال التعليم من 110 دولة حول العالم، إلى تعزيز وتطوير علاقات بلادنا ببلدان الوفود المشاركة، ووضع استراتيجيات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن التعليم الجيد والشامل.

كما يهدف المنتدى العالمي إلى توفير منصة متعددة المجالات بأصحاب المصلحة الدوليين والوطنيين والمحليين في صنع السياسات التعليمية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتطوير تعاون فعال في التعليم المتوازن والشامل.