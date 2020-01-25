بعد نفير القبائل .. نائب الرئيس يوجه دعوة إلى الإستنفار لمواجهة الميليشيات في نهم والجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

وجه نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن، علي محسن الأحمر، الدعوة لكل الوجهاء والأعيان والمشايخ والمواطنين وكل الأحرار إلى الاستنفار ومواجهة هذا الخطر الداهم الذي فور تمكنه بمناطق سيطرته شرع في تصفية وإهانة الوجاهات والشخصيات التي قدمت خدمات جليلة له ووضعهم في سجونه الخاصة ومارس بحقهم التشريد والإذلال والإقصاء والاختطاف.



جاءت هذه الدعوة خلال إتصالات هاتفية اجراها اليوم بكل من وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ومحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة ومحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي ومحافظ محافظة صنعاء اللواء عبدالقوي شريف وقائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير عزيز في إطار متابعته المستمرة للأوضاع والمستجدات الميدانية.

وأشاد نائب الرئيس بما يسطره أبطال الجيش من ملاحم خالدة في جبهات العزة والشرف وما يقدمونه من تضحيات مستمرة لدحر مشروع إيران التخريبي واستعادة الدولة اليمنية.

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وعبر نائب الرئيس عن الشكر والتقدير لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما يقدمونه من دعم ومساندة أسهمت في تحقيق الانتصارات وتكبد الانقلابيين خسائر فادحة.

وحيا نائب الرئيس كل الجهود السياسية والمجتمعية المساندة لجهود أبطال الجيش الذين سطروا أروع الأمثلة في التضحية والفداء، مؤكداً على ضرورة تظافر الجهود والمزيد من اللحمة والاصطفاف الوطني ضد جماعة الحوثي الانقلابية التي انتهكت كل المواثيق والأعراف ونقضت العهود وأذلت وأهانت حتى الموالين لها.

وكان قبائل الجوف ومأرب وشبوة قد لبوا نداء النفير العام والنكف القبلي الذي اطلق بالتزامن مع تقدم ميليشيا الحوثي الإنقلابية في نهم ومارب .

واستطاعت القبائل مع الجيش الوطني وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي من إستعادة المناطق التي سقطت بيد الميليشيات .