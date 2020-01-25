أركان المنطقة العسكرية الثانية يزور مواقع الإنتشار الجديدة بالمديريات الشرقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قام صباح اليوم أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان يرافقه قائد لواء الأحقاف العميد عوض الحيقي ورئيس شعبة الإستخبارات العسكرية العميد محمد اليميني بزيارة تفقدية للمواقع الجديدة التي إنتشرت فيها قوات المنطقة العسكرية الثانية بالمديريات الشرقية للمحافظة.



وخلال الزيارة إطلع العميد ركن عويضان على مواقع إنتشار قوات النخبة مستمعاً من قائد لواء الأحقاف العميد الحيقي إلى شرح مفصل عن أهمية تلك المواقع في الحفاظ على أمن وإستقرار المديريات الشرقية.

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وخلال الزيارة ألقى أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان كلمة في القوات المنتشرة نقل فيها تحيات محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني مثنياً على الدور الكبير الذي يقوم به سعادة القائد للوصول بالقوات العسكرية إلى أعلى درجات العسكرية في الجاهزية و الإنضباط.

وحث العميد ركن عويضان القوات المنتشرة إلى اليقظة والحزم والإلتزام بالثوابت العسكرية وحسن التعامل مع المواطن و التشديد على المخالفين للنظام والقانون.

وشكر في ختام كلمته قوات التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة على الدعم الذي تقدمه و الذي أعطى لهذه القوات بسط سيطرتها على الرقعة الجغرافية للمنطقة العسكرية الثانية.