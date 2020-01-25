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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ننشر تفاصيل المواجهات المسلحة بين شباب ال حريز والمنطقة الأولى بالقطن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020
الخليج 365 - خاص
إندلعت مواجهات مسلحة بين شباب آل حريز بني مرة وحملة عسكرية من المنطقة الأولى في مديرية القطن بوادي حضرموت، أسفرت عن مقتل جندي واسر آخر والإستيلاء على طقم عسكري .
وقال مصدر قبلي، لـ(الخليج 365) أن المواجهات إندلعت عقب هجوم شنته حملة عسكرية من قوات المنطقة الأولى على موكب تشييع جنازة شهداء آل حريز حيث أطلقت النار على المشيعين في منطقة العطفة وادي سر مديرية القطن مما أسفر عن إصابة عدد من المشيعين وفي نقض الهدنة التي أعلنتها ماتسمى مرجعيات حلف وادي حضرموت بين الجيش وال حريز قبل ثلاثة أيام .
وأكد المصدر أن شباب آل حريز ومناطق وادي سر تمكنوا من التصدي للحملة العسكرية ومواجهتها باسلحتهم الشخصية والاستيلاء على طقم عسكري بعد مقتل جندي وأسر آخر .
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