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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنسيقية المعينين بجامعة عدن تهدد بالتصعيد ضد الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
هددت اللجنة التنسيقية العليا للمعينين أكاديمياً في جامعة عدن بتصعيد مزلزل مطلع الشهر القادم، أمام مقر الحكومة، وذلك من أجل انصافهم أو أن ترحل الحكومة.
وقالت اللجنة في بيان لها، أنه سيتم الزحف بإتجاه المعاشييق تنفيذ وقفة مزلزلة في بوابة قصر المعاشيق بعد وعود رئيس الحكومة لحل قضيتهم خلال الفترة السابقة واعطوه مهلة شهر ثم تليها ثلاثة أسابيع ولم يوفي بوعده في أستدعاء وزيري الخدمة والمالية ورئيس الجامعة .
وجاء في البيان "ولكن للأسف طال الأنتظار ولهم ما يقارب الشهرين دون أي استجابة وكان آخر اتصال رئيس الوزراء د.معين عبدالملك مع رئيس اللجنة التنسيقية العليا د.علي القحطاني ووعد باللقاء اللجنة التنسيقية مع وزير المالية والمختصين خلال اسبوعين، وأوضح د.القحطاني أنهم اليوم في الاسبوع الرابع" .
واضاف "واضح أن هناك تلاعب بالوقت دون أهتمام؛ وبعد كل ذلك نحن اللجنة التنسيقية العليا نستجيب لطلب اللجان التنسيقية في مختلف كليات جامعة عدن وسوف نعلن خلال الأيام القادمة عن موعد الوقفة الاحتجاجية المزلزلة والمستمرة لأيام في بوابة قصر معاشيق للمطالبة بحل قضية جميع المعينين أكاديميا أو رحيل الحكومة لكونها لم تستطع حل أبسط القضايا العالقة" .
واشار البيان إلى أن الفترة المتبقية شهر فقط لأعتماد الموازنة العامة للعام المالي 2020م .. مهيباً بجميع المعينين أكاديمياً في مختلف كليات جامعة عدن الموزعين في الخمس المحافظات للأستعداد للزحف نحو بوابة قصر معاشيق في بداية شهر فبراير.
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