شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. الميليشيات تترك جرحاها في جبهة نهم شرق صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020 الخليج 365 تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لعناصر تابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية وهم مصابين في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء .

Advertisements وتظهر العناصر الإنقلابية في الفيديوهات وهم يعانون من الإصابات التي تعرضوا لها خلال المواجهات التي شهدتها جبهة نهم خلال الساعات الماضية . وقال الناشطون أن هؤلاء المصابين هم تابعين لميليشيا الحوثي الإنقلابية التي خلفتهم ورائها قبل فرارها من جبهات القتال .

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