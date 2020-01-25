شكرا لمتابعة خبر عن السعودية ترفع راية التحدي في وجه تركيا وتباغت أردوغان بقرار خطير على الملك سلمان سيخرج الرئيس التركي عن طوره ويثير جنونه "تفاصيل نص القرار الخطير " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل وفي غاية الخطورة.. الجيش الوطني مسنود بالقبائل يجتاح نقيل "بن غيلان " بعد السيطرة على جبل "هيلان"وسط فرار وانسحابات الحوثيين ..وهذا ما يحدث الان المغرد الشهير مجتهد‘.. من جديد يبرئ محمد بن سلمان من عملية الاغتيال ويفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن هوية ‘‘القاتل الفعلي‘‘ للصحفي "جمال خاشقجي" (شاهد من يكون) شاهد كيف.. الموت يفجع "آل سعود" و"الملك سلمان يعلن" بيان عاجل لـ"الديوان الملكي السعودي" وردنا الان : مصدر يرصد مواقع المواجهات على جبهة نهم ويكشف حقيقة انتصارات قوات الشرعية

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