شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. لحظة اعتقال الإعلامي الحربي الدكتور محمد العرب في "نهم" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/25 الساعة 04:18 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

نشر الإعلامي الشهير في قناتي العربية والحدث تغريدة للتو في برنامج التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: أقرأ أيضا : شاهد بالصورة ..الجيش الوطني ورجال القبائل يواصلون التقدم نحو مديريتي أرحب وبني حشيش لتطهيرهما من مليشيات الحوثي والزحف منهما لتحرير العاصمة صنعاء وإنها الانقلاب Advertisements عااااجل : الجيش الوطني وقوات الحرس الملكي السعودي يباغتون الحوثيين ويجتاحوا صعدة من 8 محاور واندلاع معارك عنيفة !! وردنا الآن : آخر ..أحداث ومستجدات المعارك في صنعاء " نهم " "أرحب ""بني حشيش" خاص جدا / بالفيديو.. لحظة اعتقال الإعلامي الحربي الدكتور محمد العرب في اليمن .

ولم يتسنَ لنا معرفة هل حسابه مخترق أم أنه يسخر من أكاذيب الحوثيين وتهويلاتهم المتتالية بشأن جبهة نهم، وادعاءاتهم المتكررة بشأن اختطاف محمد العرب وقتله.



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