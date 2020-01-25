شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يفاجئ الجميع ويوافق على شروط العميد طارق صالح , ويعطيه الضوء الاخضر لسحق المليشيات الحوثية بالساحل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/25 الساعة 05:06 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

وجهت الحكومة الشرعية ، العميد طارق محمد عبدالله صالح قائد "المقاومة الوطنية " بفتح جبهات القتال في محافظة الحديدة . أقرأ أيضا : شاهد بالصورة ..الجيش الوطني ورجال القبائل يواصلون التقدم نحو مديريتي أرحب وبني حشيش لتطهيرهما من مليشيات الحوثي والزحف منهما لتحرير العاصمة صنعاء وإنها الانقلاب وردنا الآن : آخر ..أحداث ومستجدات المعارك في صنعاء " نهم " "أرحب ""بني حشيش" Advertisements شاهد بالفيديو.. لحظة اعتقال الإعلامي الحربي الدكتور محمد العرب في "نهم" عااااجل : الجيش الوطني وقوات الحرس الملكي السعودي يباغتون الحوثيين ويجتاحوا صعدة من 8 محاور واندلاع معارك عنيفة !! وجاء هذا التوجيه الصريح والواضح ، بصحيفة الشرق الأوسط، بعد مطالبة طارق صالح ،للحكومة الشرعية بإنهاء اتفاق ستوكهولم، ليتمكن وقواته من تحرير مدينة الحديدة .

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