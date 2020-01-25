شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة ..الجيش الوطني ورجال القبائل يواصلون التقدم نحو مديريتي أرحب وبني حشيش لتطهيرهما من مليشيات الحوثي والزحف منهما لتحرير العاصمة صنعاء وإنها الانقلاب والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر محلية وعسكري ان في هذه الأثناء الجيش وبمساندة القبائل، في حالة هجوم بعد أن كان مدافعا يوم الجمعة ، وتمكن من تحرير جبال هيلان وغتنام صواريخ مختلفة الأحجام ومنصات صواريخ .
وأكدت المصادر أن جميع الجبال والتباب المطلة على مفرق الجوف وما بعده، بيد أبطال الجيش والمقاومة، الذين يواصلون التقدم نحو مديريتي أرحب وبني حشيش لتطهيرهما من مليشيات الحوثي والزحف منهما لتحرير العاصمة صنعاء وإنها الانقلاب .
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