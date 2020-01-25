شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : الجيش الوطني وقوات الحرس الملكي السعودي يباغتون الحوثيين ويجتاحوا صعدة من 8 محاور واندلاع معارك عنيفة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/25 الساعة 04:46 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

فاجئ أبطال الجيش الوطني، مليشيا الحوثي الانقلابية، بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة عبر 8 محاور في محافظة صعدة .

وذكرت مصادر " أحداث نت " أن قوات الجيش الوطني، مدعوماً من التحالف، باشرت عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمحافظة صعدة.

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وأكدت المصادر أن قوات الجيش، دمرت أمس تحصينات وأماكن تجمعات مليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة الرزامي بمديرية الصفراء في محافظة صعدة

وأوضح قائد لواء حرب (1) العميد محمد الغنيمي، بدوره، إن قوات الجيش دكت تحصينات وتجمعات الحوثيين في تبة "عمير" والتباب المطلة على "النقعة" المحاذية "للجربة والغرابة".

وأضاف الغنيمي ،أن العملية أسفرت عن مصرع القيادي الميداني في مليشيات الحوثي ، المدعو "أبو فايز الطيري"، وعدد آخر من عناصر المليشيات، ودحر بقية العناصر. مؤكداً أن عملية التحرير مستمرة في محور الطلح بالصفراء وتمضي بوتيرة منتظمة إلى أن يتم دحر الميليشيات من صعدة وصولاً إلى باقي المحافظات التي تسيطر عليها.

