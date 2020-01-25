شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : آخر ..أحداث ومستجدات المعارك في صنعاء " نهم " "أرحب ""بني حشيش" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/25 الساعة 04:01 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أكدت مصادر ميدانية أن جبهة نهم تشهد في الاثناء معارك هي الأعنف من عدة محاور بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، مشيرة إلى أن طيران التحالف يساند الجيش بقوة .

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وقالت المصادر أن المعارك تسفر المزيد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات، بعد ليلة أمس التي قضى فيها الجيش على مئات من المليشيات.



وأضافت المصادر بأن طيران التحالف دمر تعزيزات حوثية في وادي محلى وسط انباء عن تقدم جديد للجيش المسنود بالقبائل وسط إنهيارات غير مسبوقة في صفوف المليشيات وأعلن المركز الإعلامي للجيش الوطني قبل قليل، عن تقدم قوات الجيش، على امتداد جبهة نهم شرقي صنعاء.



وبحسب المركز الإعلامي، فإن الجيش الوطني مسنود بمقاتلات تحالف دعم الشرعية يخوض في هذه اللحظات معارك شرسة ضد المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.



وأشار المركز إلى أن الجيش تمكن من تحقيق تقدم كبير واستعاد جميع مواقعه ومواقع اخرى في جبهة نهم، وقرى قريبة من مديرية ارحب وبني حشيش , وسط انهيار وخسائر فادحة في الأرواح والعتاد بصفوف المليشيا.

