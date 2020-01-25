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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..جبهة نهم تخرج المجلس الانتقالي عن صمته ويتعله يطلق تحذير مرعب للجيش اليمني سبب صدمة كبيرة للشرعية واثار هلع وخوف كل ابناء الجنوب

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كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان..جبهة نهم تخرج المجلس الانتقالي عن صمته ويتعله يطلق تحذير مرعب للجيش اليمني سبب صدمة كبيرة للشرعية واثار هلع وخوف كل ابناء الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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