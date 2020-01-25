شكرا لمتابعة خبر عن وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم "صدق الله العظيم".. الجمعية الطبية الأميركية تكشف ان هذا الشيء الذي يخيف الجميع في النوم هو مفيد لك ولكل افراد اسرتك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم "صدق الله العظيم".. الجمعية الطبية الأميركية تكشف ان هذا الشيء الذي يخيف الجميع في النوم هو مفيد لك ولكل افراد اسرتك

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