النوبة يكشف عن قرار حكومي بشأن ترقية الشهداء والجرحى في إقليم عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

الخليج 365 - خاص

كشف وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى في أقليم عدن علوي النوبة، اليوم السبت، عن قرار حكومي صادر عن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري رقم 48 لسنة 2020 بشأن ترقية الشهداء والجرحى في أقليم عدن .



وأوضح النوبة في الإجتماع الذي ضم مدراء مكاتب رعاية الشهداء والجرحي في عدن لحج أبين والضالع والساحل الغربي وبعض الجبهات، ان عدد الذين تم ترقيتهم من منتسبي وزارة الداخلية بلغ 600 شهيد و 825 جريح ، كدفعة اولى ، حيث تم ترقية الشهيد الجندي إلى ملازم ثاني والشهيد النقيب إلى رائد .

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وأضاف النوبة ، انه يتم حاليا متابعة اصدار القرارات الخاصة بترقيات الشهداء والجرحي في وزارتي الدفاع والعمل خلال الفترة القادمة .

وأكد على اهتمام القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وزير الداخلية ورئيس هئية الاركان الفريق الركن عبدالله سالم النخعي ، بمعالجة قضايا اسر الشهداء والجرحى بشكل استثنائي وعاجل من خلال حل كل القضايا العالقه والتوجيه بمعالجة كل حقوق الشهداء والجرحى في محافظات عدن وابين ولحج والضالع .

واشار إلى انه يتم العمل حاليا في منح اسر الشهداء والجرحى قطعة ارض ضمن مخطط عمراني معتمد بعدن بشكل يحفظ كرامتهم بعيدا عن ابتزاز الجمعيات السكنية الوهمية ، والعمل على استخراج تذاكر للحج والعمرة لاسر الشهداء والجرحى لاقيلم عدن بالتعاون مع قيادة التحالف العربي