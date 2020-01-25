شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. إستهداف تجمعات وثكنات الميليشيات في نهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، فيديو، لعمليات إستهداف مدفعية الجيش الوطني وطيران تحالف دعم الشرعية لثكنات وتجمعات ميليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء .



ويظهر الفيديو عمليات القصف المحكمة التي إستهدفت تجمعات الميليشيات، وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات من العناصر الإنقلابية .

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