الصحة تبحث مع اليونبس تزويد المرافق الصحية بثلاث محافظات بالطاقة الشمسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

عدن - الخليج 365

بحث وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور جلال باعوضه ، اليوم ، في العاصمة المؤقتة عدن ، مع مدير مكتب مشاريع الامم المتحدة (اليونبس) في محافظات عدن ابين الضالع، دعم القطاع الصحي،وتزويد المرافق الصحية بمنظومة الطاقه الشمسية والمولدات الكهربائية والمشاريع المنفذة في العام 2019م.

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وبحسب وكالة سبأ الرسمية، اكد وكيل وزارة الصحة ، على اهمية التنسيق مع الوزارة لتحديد اولويات التدخلات في المرافق الصحية وتحديد خطة الاحتياج للمرافق الصحية للعام الجاري 2020م..مشيداً بجهود مكتب مشاريع الامم المتحدة (اليونبس) في تعزيز القدرة الكهربائية للمرافق الصحية.

من جانبه اكد مدير مكتب مشاريع الامم المتحدة (اليونبس) الاستعداد في التنسيق والترتيب مع قطاع الوزارة للمشاريع الصحية في اليمن