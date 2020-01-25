اخبار الخليج / اخبار اليمن

الصحة تبحث مع اليونبس تزويد المرافق الصحية بثلاث محافظات بالطاقة الشمسية

0 نشر
عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة تبحث مع اليونبس تزويد المرافق الصحية بثلاث محافظات بالطاقة الشمسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

الصحة تبحث مع اليونبس تزويد المرافق الصحية بثلاث محافظات بالطاقة الشمسية

عدن - الخليج 365

بحث وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور جلال باعوضه ، اليوم ، في العاصمة المؤقتة عدن ، مع مدير مكتب مشاريع الامم المتحدة (اليونبس) في محافظات عدن ابين الضالع، دعم القطاع الصحي،وتزويد المرافق الصحية بمنظومة الطاقه الشمسية والمولدات الكهربائية والمشاريع المنفذة في العام 2019م.

Advertisements

 

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، اكد وكيل وزارة الصحة ، على اهمية التنسيق مع الوزارة لتحديد اولويات التدخلات في المرافق الصحية وتحديد خطة الاحتياج للمرافق الصحية للعام الجاري 2020م..مشيداً بجهود مكتب مشاريع الامم المتحدة (اليونبس) في تعزيز القدرة الكهربائية للمرافق الصحية.

 

من جانبه اكد مدير مكتب مشاريع الامم المتحدة (اليونبس) الاستعداد في التنسيق والترتيب مع قطاع الوزارة للمشاريع الصحية في اليمن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تبحث مع اليونبس تزويد المرافق الصحية بثلاث محافظات بالطاقة الشمسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا