- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة تبحث مع اليونبس تزويد المرافق الصحية بثلاث محافظات بالطاقة الشمسية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020
عدن - الخليج 365
بحث وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور جلال باعوضه ، اليوم ، في العاصمة المؤقتة عدن ، مع مدير مكتب مشاريع الامم المتحدة (اليونبس) في محافظات عدن ابين الضالع، دعم القطاع الصحي،وتزويد المرافق الصحية بمنظومة الطاقه الشمسية والمولدات الكهربائية والمشاريع المنفذة في العام 2019م.
وبحسب وكالة سبأ الرسمية، اكد وكيل وزارة الصحة ، على اهمية التنسيق مع الوزارة لتحديد اولويات التدخلات في المرافق الصحية وتحديد خطة الاحتياج للمرافق الصحية للعام الجاري 2020م..مشيداً بجهود مكتب مشاريع الامم المتحدة (اليونبس) في تعزيز القدرة الكهربائية للمرافق الصحية.
من جانبه اكد مدير مكتب مشاريع الامم المتحدة (اليونبس) الاستعداد في التنسيق والترتيب مع قطاع الوزارة للمشاريع الصحية في اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تبحث مع اليونبس تزويد المرافق الصحية بثلاث محافظات بالطاقة الشمسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.