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آل حريز يعلنون عن موعد عزاء لروح الشهيدين محمد سليمان وأحمد مبخوت في مدينة الرياض

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

آل حريز يعلنون عن موعد عزاء لروح الشهيدين محمد سليمان وأحمد مبخوت في مدينة الرياض

الخليج 365 - خاص

آل حريز يعلنون عن موعد عزاء لروح الشهيدين محمد سليمان وأحمد مبخوت في مدينة الرياض

 

 

يقيم الشيخ سعيد مبارك بن سلطان بن حريز وكافة ال حريز، اليوم السبت 25 يناير/كانون الثاني، واجب العزاء في استشهاد كلا من الشابين محمد سليمان بن عامر بن حريز، وأحمد مبخوت بن عامر بن حريز.

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وذلك في مدينة الرياض بعد صلاة المغرب، في استراحة المحمدية، حي  العزيزية خلف صالات الباسم.

 

وكان الشابين قد استشهداء يوم الاثنين 20 يناير/كانون الثاني 2020، إثر  إعتداء قوات تابعة لأركان حرب المنطقة العسكرية  الأولى، التابعة للعميد يحيى ابو عوجاء، داخل أراضي الحريز بوادي حضرموت.

 

ويتقدم "الخليج 365" بأحر عبارات التعازي والمواساة لكافة قبيلة آل حريز في هذا المصاب الجلل، سائلا الله تعالى أن يتغمد الشابين بواسع رحمته وأن يجعل مأواهما الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

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