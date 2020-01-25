شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن يشارك في المؤتمر الخليجي الأول للتوحد في عُمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شارك وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم في المؤتمر الخليجي الأول للتوحد الذي ينظمه مجلس الصحة بدول مجلس التعاون في العاصمة العمانية مسقط.



ويشارك في المؤتمر عدد من الباحثين والعلماء والخبراء في مجال التوحد من مختلف دول العالم.

ويهدف المؤتمر الى تطوير العناية في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية لمرضى التوحد.

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