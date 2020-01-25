شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكثيري يهنئ نادي شعب حضرموت بتأهلة لنهائي البطولة التنشيطية لأندية الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

الخليج 365 - سيئون

هنئ وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري، نادي شعب حضرموت بعد تحقيقه الفوز على نادي تلال عدن بهدف وحيد في مباراة نصف نهائي البطولة التنشيطية لأندية الجمهورية التي احتضن منافساتها استاد سيئون الأولمبي .

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و أشاد الوكيل عصام الكثيري بالمستوى الذي قدمة لاعبي نادي شعب حضرموت في جميع المباريات و الروح القتالية التي اظهروها امام منافسيهم و تأهلهم للمباراة النهائية للبطولة يوم الاحد القادم مشيرا إلى ان تأهل شعب حضرموت للمباراة النهائية في هذه البطولة التي ضمت صفوة الاندية اليمنية هي نتاج حقيقي لمدى الدعم الذي حضيت به الرياضه و الاندية الرياضيه من السلطة المحلية بمحافظة حضرموت متمنيا مواصلة سلسلة الانتصارات للنادي و تحقيقة كأس البطولة امام منافسة نادي وحدة عدن مشيدا بذات السياق بالدعم والمساندة الجماهيرية لجماهير النادي طوال مباريات البطولة .

وكان نادي شعب حضرموت قد حقق انتصارا امام نادي تلال عدن عصر اليوم بهدف سجلة اللاعب عماد منصور ليلاقي نادي وحدة عدن عصر يوم الاحد القادم.