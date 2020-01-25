شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت الموافق 25 يناير/كانون الثاني، 2020 وهي كالتالي:

السلامي يكشف لــ "الخليج 365" ماذا بعد مقتل قاسم سليماني؟ https://www.elyamnelaraby.com/453865/ قيادي بالانتقالي يكشف لــ "الخليج 365" ما تريده إيران من اليمن https://www.elyamnelaraby.com/453867/ الجبير: الخطاب الإيراني مزدوج ولا علاقات تجمعنا مع إسرائيل https://www.elyamnelaraby.com/453871/ بالجدول.. تواصل عملية صرف إكرامية الملك سلمان لأسر شهداء الجيش في تعز https://www.elyamnelaraby.com/453873/ التوجيه المعنوي بأمن حضرموت يعزي المساعد علي الطفي بوفاة والده Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/453874/ خاص.. الأهمية الاستراتيجية لجبل هيلان بعد وقوعه بقبضة القوات الحكومية https://www.elyamnelaraby.com/453882/ خاص.. الحوثية تسحب أغلب مقاتليها بتعز وتعزز مواقعها بنهم بموجب اتفاق مع الإخوان https://www.elyamnelaraby.com/453888/ محافظ المهرة يصدر حزمة قرارات.. تعرف عليها https://www.elyamnelaraby.com/453893/ مصادر حقوقية لـ"الخليج 365": هذه نصيحتنا لملاك الأراضي بتعز قبل وصول البطش الإخواني https://www.elyamnelaraby.com/453898/ تعرف على الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة https://www.elyamnelaraby.com/453899/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.