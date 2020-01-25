قيادة المنطقة العسكرية الثانية تنعي وفاة العميد صالح الجاوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

نعت قيادة المنطقة العسكرية الثانية ممثلة بمحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وفاة المغفور له بإذن مستشار قائد المنطقة العميد صالح عوض الجاوي، الذي وافته المنية فجر هذا اليوم السبت بمنطقة قرية اللسك شرقي مدينة تريم.



وجاء في بيان النعي :

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي). صـدق الله العلي العظيم

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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المستشار العميد صالح عوض الجاوي (أبو أكرم) الذي وافته المنية فجر هذا اليوم السبت 29/1/2020 بمنطقة قرية اللسك

حيث يعد الفقيد رحمه الله تعالى من الشخصيات العسكرية والإجتماعية البارزة في حضرموت، ومن القيادات ذات الكفاءة و الخبرة العسكرية المشاركة في معركة تحرير مدن ساحل حضرموت من عصابات الشر والإرهاب، وتقلد عدة مناصب عسكرية ويشهد له بالنزاهة والإخلاص في عمله وبوفاتة خسرت حضرموت هامة عسكرية وقيادية كبيرة.

وبهذا المصاب الجلل أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة المنطقة العسكرية الثانية بواجب العزاء وعظيم المؤاساة إلى أسرته الكريمة، وذويه ، وأقاربه. سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته الواسعة ويشمله بفيض مغفرته وأن يجعل مثواه الجنة، وأن يلهم أهله وذويه وأقاربه جميل الصبر والسلوان.

...إنا لله وإنا إليه راجعون

اللواء ركن

فرج سالمين البحسني

محافظ محافظة حضرموت

قائد المنطقة العسكرية الثانية