تعرف على الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.



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وبحسب المركز، فإن الطقس، أجواء غائمة جزئيا الى غائمة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وارخبيل سقطرى كذلك اجزاء من المناطق الصحراوية والساحلية الجنوبية والغربية بسحب طبقية يتخللها سحب ركامية يصحبها هطول للامطار متفاوتة الشدة بينما تكون الاجواء غائمة جزئياً على السواحل الشرقية وتتشكل الشابورة المائية اوالضباب اثناء ساعات المساء والصباح الباكرعلى المنحدرات الجبلية.

وتابع "مع رياح خفيفة الى معتدلة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية ومعتدلة على السواحل الجنوبية والشرقية، كذلك على ارخبيل سقطرى وتكون معتدلة الى نشطة تصل اقصى سرعة لها 25 عقدة مثيرة للاتربة والرمال على الأجزاء الجنوبية من الساحل الغربي ومدخل باب المندب، وتكون معتدلة الى نشطة على المناطق الصحراوية مثيرة للاتربة و الرمال خاصة على الاجزاء الشمالية منها.

ونبه المركز الوطني الاخوة المواطنين توخي الحيطة والحذر وعدم التواجد في بطون الاودية ومجاري السيول في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها، سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الافقية بسبب هطول الامطار و تشكل الشابورة المائية أو الضباب، والصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج جنوب البحر الاحمر وغرب خليج عدن ومدخل باب المندب.