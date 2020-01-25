شكرا لمتابعة خبر عن واشنطن تباغت الجميع وترعب المرشد الايراني والحرس الثوري بالاعلان رسميا عن خطوة مخيفة اثارت هلع كل الايرانيين واحبطت خططهم للانتقام لمقتل قاسم سليماني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - واشنطن تباغت الجميع وترعب المرشد الايراني والحرس الثوري بالاعلان رسميا عن خطوة مخيفة اثارت هلع كل الايرانيين واحبطت خططهم للانتقام لمقتل قاسم سليماني

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كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تباغت الجميع وترعب المرشد الايراني والحرس الثوري بالاعلان رسميا عن خطوة مخيفة اثارت هلع كل الايرانيين واحبطت خططهم للانتقام لمقتل قاسم سليماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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