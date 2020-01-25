شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو..سلطان عمان الجديد يباغت كل دول مجلس التعاون بعمل شجاع اثلج صدور اليمنيين داخل اليمن وخارجها ( شاهد الصورة التي ابكت اليمنيين من شدة الفرحة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..سلطان عمان الجديد يباغت كل دول مجلس التعاون بعمل شجاع اثلج صدور اليمنيين داخل اليمن وخارجها ( شاهد الصورة التي ابكت اليمنيين من شدة الفرحة )

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