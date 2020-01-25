محافظ المهرة يصدر حزمة قرارات.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

الخليج 365 - المهرة

أصدر محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت رئيس المجلس المحلي قرار رقم (1) لسنة 2020، وقضت المادة الأولى منه بتكليف سالم عمر عبيد - للقيام بمهام نائب المدير التنفيذي لصندوق التنمية البشرية للشؤون المالية الإدارية.



كما صدر القرار رقم (2) لسنة (2020) بتعيين سامية صالح حاج بن عويض - مديرة لدائرة الاختبارات بمكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة، فيما قضت المادة الثانية من القرار بالغاء أي تعيين أو تكليف سابق.

وصدر قرار محافظ المحافظة رقم (8) لعام 2020م بتعيين جميل محمد علي محمد مديرا لإدارة شؤون الموظفين بمكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة.

وصدر قرار محافظ المحافظة رقم (9) لعام 2020م بتعيين عبدالحكيم أحمد مبارك التميمي مديرا لإدارة شؤون الموظفين بمكتب الأراضي بالمحافظة بناء على عرض مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات.

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كما أصدر المحافط قرار رقم (14) لسنة 2020م بتعيين مرشد أحمد عبدالله الهمداني مديرا للتوزيع بمؤسسة الكهرباء منطقة المهرة بناء على عرض مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات.

وصدر قرار محافظ محافظة المهرة رقم (15) لسنة 2020م بتعيين امل محمد بن محمد شارد مديرا الإدارة السكرتارية والمتابعة بمكتب الآثار والمتاحف بالمحافظة وبناء على عرض مدير عام المكتب.

وصدر قرار محافظ المحافظة رقم (22 ) لسنة 2020 قضت المادة الأولى منه بتكليف عبدالله محسن عقيل بن حفيظ مديراً لإدارة الرقابة والتفتيش بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة.

وصدر قرار محافظ المحافظة رقم (23) لعام 2020م بتكليف سعيد سالم خميس العوبثاني مديراً لإدارة مشاركة المجتمع بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة.

وقضت المواد الأخيرة من القرارات بإلغاء أي تعيينات أو تكليفات سابقة والعمل بها من تاريخ صدورها وإبلاغ الجهات الملزمة بالتنفيذ.

وتاتي هذه القرارات في اطار توجهات المحافظ باكريت الهادفة تفعيل العمل في المكاتب والإدارات والمؤسسات الحكومية بالمحافظة ومعالجة الاختلالات، ومحاربة الفساد، وتوفير الخدمات وتسهيل معاملات المواطنين ،وانعاش التنمية بشكل عام.